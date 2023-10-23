Штат Мичиган, США, 23 октября, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Фотографию Адольфа Гитлера показали на экране видеотабло перед матчем по американскому футболу в американском штате Мичиган. Об этом 22 октября сообщает CNN.

Sochiadm.ru Стадион

Инцидент произошёл на стадионе «Спартан» в Ист-Ласинге перед матчем по американскому футболу между командами «Мичиган Стэйт Спартанс» и «Мичиган Вулверинс» в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Перед началом матча Университет штата Мичиган предложил зрителям принять участие в викторине и на экране табло появилось фото Гитлера с вопросом: «Где он родился?»

Видеозаписи и фото с Гитлером на табло, сделанные зрителями, распространились по социальным сетям и вызвали волну возмущения у американцев. Руководству университета и властям штата пришлось принести извинения за произошедшее.

«Нам известно, что неприемлемый контент из стороннего источника был показан на экране перед началом сегодняшнего футбольного матча. Мы глубоко сожалеем о показанном контенте, поскольку он не отражает ценностей нашего учебного заведения», — заявил спортивный директор команды «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон. Отмечалось, что в университете введут строгую процедуру проверки подготовленных к показу материалов.

За произошедшее принесла извинения и временная глава штата Мичиган Тереза Вудрафф. Она направила электронное письмо выпускникам университета, где потребовала провести проверку по инциденту.

В учебном заведении также сообщили, что ранее неоднократно использовали видео с YouTube-канала The Quiz Channel, и никаких проблем не возникало. При этом создатель канала Флорис ван Палландт заявил, что его контент использовали без его ведома.

Отмечается, что команда университета проиграла, матч завершился с разгромным счётом 49:0 в пользу «Мичиган Вулверинс».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на школьном матче по американскому футболу в США произошла стрельба. Инцидент произошёл в штате Оклахома, пострадали четыре человека.