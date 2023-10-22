Берлин, 22 октября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут эффективно использовать американские танки Abrams из-за своих характеристик. Об этом 22 октября написал обозреватель Патрик Пельц в материале для немецкого издания Merkur.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Тяжёлый танк Abrams будет иметь ограниченную маневренность на пересечённой местности. Поэтому ему, вероятно, понадобятся бронированные спасательные машины», — написал обозреватель, указав на скорое наступление зимнего сезона. Он отметил вероятное возникновение сложностей с обеспечением постоянного снабжения, так как американские танки потребляют слишком много топлива.

Отмечается, что Вооружённые силы Украины получили танки Abrams слишком поздно, чтобы эти боевые машины смогли оказать влияние на ход боевых действий. Кроме того, некоторые западные эксперты, слова которых приводит Merkur, полагают, что проблемы с логистикой и сроками поставок не позволят добиться ожидаемого эффекта.

Как передавало ИА Регнум, первая партия обещанных Соединёнными Штатами Америки танков Abrams была доставлена на Украину в конце сентября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что остальные танки должны поступить в распоряжение ВСУ в ближайшие месяцы. Всего США намерены передать Киеву 31 боевую машину.