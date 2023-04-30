Москва, 30 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Молдавская ассоциация «Сила фермеров» потребовала от властей республики временно запретить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press Отгрузка зерна в украинском порту

28 апреля Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы (Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией) об ограничении экспорта с Украины некоторых видов сельхозпродукции, а в обмен на снятие запрета на экспорт ЕС предоставит фермерам этих стран €100 млн компенсаций.

В ассоциации считают, если власти страны оперативно не примут аналогичные меры, то мелкие и средние фермеры республики столкнутся с большими трудностями.

«Ассоциация требует введения временного запрета на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины», — говорится в сообщении ассоциации, опубликованном в запрещённой социальной сети.

Фермеры также настаивают на создании жёсткого механизма контроля за транзитом украинской продукции для предотвращения контрабанды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители восточноевропейских стран частично ограничили, частично запретили экспорт и транзит сельхозпродукции с Украины. Это было сделано после заявлений местных фермеров о том, что украинская продукция «оседает» в этих странах, вместо того чтобы перемещаться в другие государства, что приводит к значительному снижению цен и убыткам для фермеров. В Польше сельхозпроизводители проводили массовые акции протеста.

Власти Венгрии ранее заявили, что считают необходимым сохранить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины до конца 2023 года. Еврокомиссии также следовало бы компенсировать восточноевропейским странам стоимость транзита продукции с Украины через их территорию, заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.