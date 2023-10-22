Москва, 22 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Рейсовый автобус загорелся на юго-Западе Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По его словам, транспортное средство полностью охвачено огнём. Инцидент произошёл на Ленинском проспекте в районе 99 дома. На место следуют оперативные службы.

Данные о пострадавших не поступали. Известно, что из-за пожара ограничено движение в сторону центра. Обстоятельства происшествия уточняются.

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В августе на Преображенской улице в центре Белгорода загорелся пассажирский автобус. Пожар потушили в течение 20 минут. Никто не пострадал.