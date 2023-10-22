Берлин, 22 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Германское министерство обороны назвало совершенно недостаточным тот объём средств для помощи ВСУ, который минфин страны заложил в проект бюджета на 2024 год, написала газета Bild.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ознакомившись с проектом нового бюджета, руководство минобороны Германии заявило, что в нём для помощи Украине не хватает пяти млрд евро.

Глава германского минфина Кристиан Линднер заложил в новый бюджет €4 млрд для ВСУ, из которых €3,1 млрд пойдут на одобренные к настоящему моменту проекты, ещё €770 млн предусмотрены на поддержку Киева по линии МИД, и €120 млн Берлин выделит на новые военные проекты.

По мнению министерства обороны, для помощи Украине нужно будет дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить на будущий год порядка €5,22 млрд. Это связано с тем, что власти Украины будут запрашивать помощь примерно на такую сумму.

Так, €880 млн Киеву потребуется на укрепление сил ПВО, на бронетехнику ВСУ понадобятся €675 млн, на защитную экипировку — ещё €935 млн. Инженерным подразделениям ВСУ нужны будут €390 млн, и ещё €2,34 млрд украинской армии потребуется для поддержания в надлежащем состоянии своей техники, для покупки комплектующих и для ремонта.

Также германское оборонное ведомство указало на отсутствие в бюджете €525 млн для ВС Германии на восполнение военной техники, переданной Украине. Бюджет на 2024 год правительство страны должно принять в середине следующего месяца.

По данным издания, общий объём помощи Киеву составил примерно €23 млрд за последние полтора года. Сюда входит не только военная, но и финансовая и гуманитарная помощь.

Правительство Германии 20 октября опубликовало информацию о том, сколько Берлин передал Киеву вооружений. С начала месяца ВСУ получили три зенитных самоходных установки Gepard, 13 бронированных автомобилей и 40 разведывательных дронов.

Также Украина получила четыре тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и и 20 — Vector, мостоукладчик Biber и три тягача HX81 с полуприцепами.

В Германии у многих вызывают недовольство траты на нужды ВСУ. В конце сентября журналист Bild Юлиан Репке заявил, что эти траты ещё и бесполезны. По его словам, России не потребуется уничтожать западную коалицию — она разрушит себя сама своей политикой вооружения Киева.