Анталья, Турция, 22 октября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Пятеро российских туристов пострадали при столкновении двух микроавтобусов в турецком городе-курорте Анталье. Об этом 22 октября сообщил региональный новостной портал NNC Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что российские туристы следовали на микроавтобусах в отели Аланьи. Авария произошла на трассе D-400 Манавгат — Аланья, в районе населённого пункта Кылызагач. По предварительным данным, один из микроавтобусов въехал в заднюю часть второго микроавтобуса, следовавшего в том же направлении.

В результате ДТП пострадали водители обеих транспортных средств и пятеро российских туристов. Все пострадавшие граждане России были госпитализированы. Остальные пассажиры предпочли после получения медицинской помощи на месте ДТП вернуться в отели, несмотря на уговоры медиков.

Отмечается, что одной из пострадавших туристок потребовалось оперативное вмешательство. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пяти гражданах России, пострадавших в результате столкновения двух микроавтобусов в Турции. Российское генконсульство в Анталье связалось с туристической и страховой компаниями и контролирует ситуацию.