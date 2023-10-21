Москва, 21 октября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Российские туристы жалуются, что авиакомпания «Аэрофлот» отменяет бронирование дешёвых билетов на таиландский остров Пхукет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом пишет газета «Известия». Клиенты сообщили, что 19 октября на сайте авиаперевозчика появилось предложение купить билеты по 10-15 тысяч рублей. Туристы забронировали перелеты и уже выбрали отели.

21 октября им на электронную почту стали приходить уведомления о том, что бронирование отменено из-за некорректного оформления. В компании заявили, что произошёл технический сбой.

«Аэрофлот» пообещал сделать возврат средств и предложил всем тем, кто столкнулся с этой проблемой, промокод, дающий скидку в размере 30% на следующий заказ. При этом акция действует всего одну неделю.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с журналистами рассказал, что в действиях авиакомпании прослеживаются признаки ряда нарушений. Он пояснил, что, возможно, речь идёт о введении потребителей в заблуждение, а также о мошенничестве.

Павлов уточнил, что законодательство запрещает компаниям аннулировать договор в одностороннем порядке. Эксперт добавил, что у клиентов есть право потребовать от «Аэрофлота» соблюдения всех обязательств, включая выполнения рейсов. Кроме того, они могут запросить у авиаперевозчика компенсацию, сумма которой покроет бронирование билетов на те же даты у других компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года «Аэрофлот» предупреждал о приостановке на некоторое время онлайн-регистрации на рейсы в связи с проведением технических работ. Кроме того, авиакомпания в этот период приостанавливала продажу субсидированных билетов на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота».

28 сентября 2023 года стало известно, что в системе бронирования «Леонардо» произошёл сбой, который привёл к трудностям с регистрацией в аэропортах маршрутной сети авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».