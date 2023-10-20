Херсон, 21 октября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Заградотряд ВСУ открыл огонь по своим же солдатам, которые отказались форсировать Днепр. Об этом 20 октября рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр», — написал Сальдо.

Глава Херсонской области отметил, что российские военные сбросили на военнослужащих ВСУ листовки с предложением сдаться и пояснением, что для украинских солдат это единственный способ выжить. Сальдо указал, что простых солдат ВСУ используют как пушечное мясо и гонят в буквальном смысле на убой.

«За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», — заявил Сальдо.

Также губернатор добавил, что бойцы российской группировки войск «Днепр» продолжают бои с противниками, уничтожая украинских военных на обоих берегах Днепра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по словам губернатора Херсонской области Сальдо, 18 октября российские военные пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп противника в районе сёл Подстепное и Пойма и сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Оставшиеся в живых боевики под огнём отступили к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста.

Рфициальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 октября на брифинге, что на аэродроме в Днепропетровской области российскими войсками уничтожен Узел связи радиотехнического подразделения ВСУ.