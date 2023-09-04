Херсон, 5 сентября, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Украинская артиллерия ударила по военнослужащим ВСУ, которые решили оставить позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов, написал в своём Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!», — сообщил он.

По словам Сальдо, командир этого отряда получил ранения и попросил подчиненных идти без него дальше. Двое военных, служивших в 123-й бригаде теробороны ВСУ, смогли выйти из-под обстрела.

Они сдались в плен российским войскам. Пленные утверждают, были насильно призваны в ряды Вооружённых сил Украины. Они прошли небольшую подготовку в военном лагере, а затем были переброшены в Херсон.

Сальдо отметил, что у офицеров ВСУ есть возможность командовать своими солдатами, находясь «на удаленке», и из-за этого они могут легко отправлять подчиненных «на убой».

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Владимир Сальдо распространил информацию о том, что ВСУ активизировались на Днепре на территории Херсонской области, желая показать какие-нибудь военные победы ко Дню независимости Украины, но у них ничего не получилось.

23 июня российский военнослужащий с позывным Ленинград рассказал, как бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа зафиксировали на видео работу заградотряда ВСУ, который расстреливал отступающих украинских военных на купянском направлении. Он уточнил, что заградотряд двигался на бронетранспортёре БТР-4 «Буцефал».