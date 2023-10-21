Донецк, 21 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. ВСУ 21 октября обстреляли Донецк, применив кассетные снаряды, в результате получили ранения, минимум, два человека, сгорела машина скорой помощи, пострадали пожарный автомобиль, а также несколько частных машин, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Очевидцы рассказали, что двух пострадавших увезли в больницу, пожарные тушат очаги возгорания.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырёх ударах по Донецку с утра 21 октября. Под обстрел попадали Ворошиловский, Калининский и Куйбышевский районы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером 20 октября сообщил о ракетной атаке ВСУ по территории Крыма и Приазовья.

18 октября ВСУ обстреляли больницу в городе Алёшки в Херсонской области. От этого пострадало здание учреждения, сгорели восемь машин скорой помощи. Также из-за обстрела с украинской стороны сгорело здание амбулатории в посёлке Новая Маячка.