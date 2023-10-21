Рамалла , 21 октября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. К настоящему времени соглашение об эвакуации раненых из сектора Газа еще не достигнуто. Она должна быть проведена через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщил арабский телеканал Al Hadas, со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Adel Al Hwajre/Global Look Press

Уточняется, что планируется вывезти раненых и пациентов в критическом состоянии. Также в гуманитарной организации разочарованы препятствованием отправки топлива в сектор Газа. Несколькими днями ранее из-за отсутствия топлива пришлось прекратить работу десяткам больниц в Газе.

«Мы сожалеем, что поставкам топлива в сектор Газа продолжают препятствовать», — заявили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Утром 21 октября ИА Регнум сообщало о пропуске 20 грузовиков через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Автомобили доставили гуманитарную помощь — лекарства и продовольствие — для населения Газы. Она передана Палестинскому обществу Красного Полумесяца.

Седьмого октября произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля несколькими тысячами ракет, назвав эту операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ власти еврейского государства начали проводить операцию «Железные мечи», в ходе которой им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами. Израильская армия стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы, а также объявила о полной блокаде анклава и призвала палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка 1 млн человек.