Лондон, 1 октября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. До конца 2023 года обучение на территории Великобритании пройдут более 50 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил 1 октября министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«К концу года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев», — сказал Шэппс в ходе выступления на съезде Консервативной партии Великобритании.

Он также отметил, что Лондон начал обучать солдат ВСУ «задолго» до начала вооружённого конфликта на территории Украины.

Неделей ранее, 24 сентября, министр обороны Великобритании отмечал, что Лондон уже подготовил 22 тысячи солдат ВСУ, а до конца 2023 года этот показатель увеличится до 30 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Шэппс после своего визита в Киев в сентябре 2023 года заявил, что обучение военнослужащих ВСУ британскими инструкторами может быть перенесено с территории Великобритании на территорию Украины.

Если британские инструкторы прибудут на Украину учить военнослужащих ВСУ, они станут законными целями для Вооружённых сил России, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

До конца военного конфликта на территории Украины британские военнослужащие, в том числе инструкторы, не будут направляться в Киев, а Шэппс имел в виду, что обучение военнослужащих ВСУ на территории Украины может начаться уже после завершения боевых действий, заявил, в свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В ходе своего выступления на съезде Консервативной партии министр обороны Великобритании также заявил, что Лондон по просьбе Варшавы направит в Польшу истребители Typhoon. Таким образом Великобритания рассчитывает помочь своему союзнику в защите от возможной «угрозы» со стороны России, добавил Шэппс.