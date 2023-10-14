Челябинск, 14 октября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Челябинской области в результате массового ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля погибли двое взрослых и семилетний ребёнок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

Отмечается, что авария произошла вечером 13 октября на 1684-м км автодороги Москва — Челябинск.

По предварительным данным, 39-летний водитель КамАЗа с полуприцепом на спуске не сбавил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа-Рио». От удара легковой автомобиль отбросило под колёса попутно движущегося грузовика «Шакман».

На месте аварии погибли 37-летний водитель легковушки, а также пассажиры — 38-летняя женщина и семилетний мальчик.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового и грузового автомобилей 7 октября на трассе в Приморском крае.

Авария произошла на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Михайловском районе. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится ряд экспертиз.