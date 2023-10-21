Джордан в третий раз не смог стать спикером палаты представителей США
Reuters: Джордан в третий раз не смог избраться спикером Конгресса США
Вашингтон, 21 октября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Представитель Республиканской партии США Джим Джордан в третий раз не смог набрать необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей американского Конгресса. Об этом 20 октября сообщило агентство Reuters.
Уточняется, что Джордан не смог стать спикером Конгресса из-за нехватки голосов от коллег по партии, 25 из которых проголосовали против его кандидатуры. В результате этого за Джордана отдали голоса 194 конгрессмена при необходимых для избрания 214 голосах.
По данным издания, вечером 23 октября республиканцы проведут в Конгрессе новый раунд закрытых консультаций для обсуждения кандидатура на пост спикера нижней палаты, новое голосование должно пройти утром 24 октября. Сейчас о желании выдвинуть свою кандидатуру на этот пост заявили Кевин Херн (республиканец, от штата Оклахома) и Джек Бергман (республиканец, от Мичигана).
Как сообщало ИА Регнум, 3 октября палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За это решение отдали голоса 216 членов палаты, ещё 210 выступили против. Позднее временным спикером Конгресса назначили республиканца Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.
В свою очередь, 20 октября Макгенри пригрозил уйти в отставку и оставить пустым третий по иерархии пост в стране. Республиканец выступил с таким заявлением после того, как ряд его однопартийцев попытался вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера палаты представителей или временного расширения полномочий временного спикера.
По мнению Макгенри, в случае такого прецедента временные спикеры получат полномочия постоянных, хотя их должен выбирать весь Конгресс. В будущем в результате такой практики выборов пост постоянного спикера палаты представителей США может исчезнуть.