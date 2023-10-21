Вашингтон, 21 октября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Представитель Республиканской партии США Джим Джордан в третий раз не смог набрать необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей американского Конгресса. Об этом 20 октября сообщило агентство Reuters.

Aaron Schwartz/Global Look Press Джим Джордан

Уточняется, что Джордан не смог стать спикером Конгресса из-за нехватки голосов от коллег по партии, 25 из которых проголосовали против его кандидатуры. В результате этого за Джордана отдали голоса 194 конгрессмена при необходимых для избрания 214 голосах.

По данным издания, вечером 23 октября республиканцы проведут в Конгрессе новый раунд закрытых консультаций для обсуждения кандидатура на пост спикера нижней палаты, новое голосование должно пройти утром 24 октября. Сейчас о желании выдвинуть свою кандидатуру на этот пост заявили Кевин Херн (республиканец, от штата Оклахома) и Джек Бергман (республиканец, от Мичигана).

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За это решение отдали голоса 216 членов палаты, ещё 210 выступили против. Позднее временным спикером Конгресса назначили республиканца Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.

В свою очередь, 20 октября Макгенри пригрозил уйти в отставку и оставить пустым третий по иерархии пост в стране. Республиканец выступил с таким заявлением после того, как ряд его однопартийцев попытался вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера палаты представителей или временного расширения полномочий временного спикера.

По мнению Макгенри, в случае такого прецедента временные спикеры получат полномочия постоянных, хотя их должен выбирать весь Конгресс. В будущем в результате такой практики выборов пост постоянного спикера палаты представителей США может исчезнуть.