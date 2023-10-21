Красный Лиман, ДНР, 21 октября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли не менее 255 человек личного состава в ходе боевых действий на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС России Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На краснолиманском направлении… нанесено огневое поражение около 130 целям противника. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих», — приводит ТАСС слова начальника пресс-центра.

По словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить более 20 артиллерийских расчётов Вооружённых сил Украины. Кроме того, артиллерия и штурмовая и армейская авиация нанесли поражение 24-й, 63-й и 67-й механизированным бригадам противника.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли на краснолиманском направлении более 940 военных, два танка, 21 боевую бронированную машину и пять артиллерийских орудий. Подразделения ВС России отразили на данном направлении 18 атак противника.