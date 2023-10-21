ВС России уничтожили более 250 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Красный Лиман, ДНР, 21 октября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли не менее 255 человек личного состава в ходе боевых действий на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС России Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении… нанесено огневое поражение около 130 целям противника. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих», — приводит ТАСС слова начальника пресс-центра.
По словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить более 20 артиллерийских расчётов Вооружённых сил Украины. Кроме того, артиллерия и штурмовая и армейская авиация нанесли поражение 24-й, 63-й и 67-й механизированным бригадам противника.
Как передавало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли на краснолиманском направлении более 940 военных, два танка, 21 боевую бронированную машину и пять артиллерийских орудий. Подразделения ВС России отразили на данном направлении 18 атак противника.