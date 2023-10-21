Вашингтон, 21 октября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Европейский союз по итогам саммита предупредили о рисках коллапса экономики Украины. Об этом свидетельствуют данные обширного документа, опубликованного по итогам трёхчасовой встречи на высшем уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы признаём срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС 21 октября.

Отмечается, что западные союзники Киева вновь заявили о намерении «интенсифицировать усилия», чтобы оказанная помощь отвечала всем потребностям Украины. Кроме того, США и Евросоюз договорились о совместной работе с целью восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в восстановлении городов страны, пострадавших в результате боевых действий. Он предположил, что выделенные на это средства могли быть украдены.