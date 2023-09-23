Киев, 23 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не восстанавливает пострадавшие в ходе боевых действий города Украины, несмотря на выделение Западом средств на это дает на это деньги. В этом его уличил 23 сентября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

IMAGO/Dominik Butzmann/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Московиты в Мариуполе сделали больше, чем Зеленский и его режим, хотя ему выделялись огромные западные деньги. Где деньги — непонятно, где помощь — непонятно», — заявил он на своём Youtube-канале.

Как предположил Соскин, выданные средства могли просто украсть.

Как сообщало ИА Регнум, Соскин ранее заявил о катастрофе на всей территории Украины. Российские военные наносят колоссальные удары, в результате которых значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура страны, уточнил он 22 сентября. Соскин отметил, что украинская столица очень сильно пострадала, без электроснабжения остались целые районы, при этом, по его словам, правительство Зеленского скрывает информацию о реальных последствиях ударов, потому что бессильно что-либо с этим сделать.