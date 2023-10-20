* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 октября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 20 октября признало иностранным агентом бывшего замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе.

Валерий Мельников/РИА Новости Бывший замминистр иностранных дел России Георгий Кунадзе

Помимо него, реестр иноагентов на сайте ведомства пополнили журналист Илья Косыгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Михаил Савва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Как заявили в ведомстве, указанные лица виновны в распространении недостоверных сведений о действиях российских властей.

«Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», — говорится в сообщении.

Кунадзе занимал пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации с 1991 по 1993 год. Является действительным госсоветником 2 класса (2005), Чрезвычайным и полномочным послом, кандидатом исторических наук.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим, 13 октября, Минюст признал ещё 12 физических лиц иностранными агентами. Среди них оказались журналисты Елена Малаховская и Сергей Ковальченко, активист Андрей Рудой, автор Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский, медиаменеджер Айдер Муждабаев и ещё несколько лиц. Все они в соответствии с законодательством стали лицами, признанными в России иностранными агентами.