Хабаровск, 18 октября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Силовики нашли и задержали рецидивиста, сбежавшего из колонии в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Злоумышленник смог добраться до краевого центра. Как пояснил сам задержанный, после побега он преодолел более 70 км на попутных автомобилях. В Хабаровске он планировал скрываться и дальше.

Сотрудники правоохранительных органов после получения информации о том, что 38-летний житель посёлка Де-Кастри, который 16 октября самовольно покинул место принудительного содержания в районе имени Лазо, находится в краевом центре, предположительно, в районе улицы Большой, выехали на место и обнаружили беглеца в зоне лесополосы в черте города. Злоумышленника задержали утром 17 октября, сопротивления он не оказал.

Его доставили в отдел полиции, после чего вернули в место лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело о побеге. Ему грозит дополнительный срок и изменение вида наказания.

В МВД добавили, что сбежавший ранее был судимым за кражи, угон, грабёж, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Рецидивист совершил побег из исправительной колонии 16 октября. Преступник сбежал через окно, отогнув решётку.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа из колонии-поселения Свердловской области совершил побег заключённый из города Алапаевска. Иван Григорьев отбывал наказание за совершение смертельного ДТП. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В середине сентября из колонии в Иркутской области мужчина, отсидевший 22 года за убийство, сбежал в день, когда его должны были выпустить на свободу. 49-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в рабочем посёлке Марково. За побег ему может грозить до четырёх лет нового срока.