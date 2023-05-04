Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 мая, 2023, 19:06 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи и сбежал, сообщил 4 мая Telegram-канал «Медицинская Россия».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Машина скорой помощи

Минздрав Хабаровского края пояснил, что скорую помощь для мужчины вызвал сотрудник полиции. Выяснилось, что бригада медиков приехала на вызов, где оказала первую помощь пациенту с ранением в шею.

«В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли по Ленинградской в стационар второй больницы», — сообщили в ведомстве.

Когда внимание сотрудников полиции ослабло, пациент решился на побег.

Мужчину позже задержали, оказали ему медицинскую помощь и отправили в отделение полиции.