Вашингтон, 16 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Бывший морпех вооружённых сил США Брайан Берлетик 16 октября назвал военную помощь Запада Украине символической. Он объяснил свою оценку тем, что помощь начала оказываться всё реже и заключается в чисто символическом количестве оружия.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы всё реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить», — заявил он на YouTube-каналеThe New Atlas.

Как отметил Берлетик, в последнем пакете помощи Германии оказались всего десять танков Leopard1 A5, которые являются более старыми моделями, предшественниками Leopard2, который также в свою очередь не принесли ВСУ никаких успехов на поле боя.

«Leopard1 с лёгкой бронёй, маленькой пушкой, он не покрывает нужды Украины на поле боя. Десяти танков недостаточно», — отметил морпех.

При этом, по его мнению, оказываемая помощь неспособна что-либо поменять в ходе боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии раскрыли, как Запад подставил Украину. Немецкий генерал Клаус Виттманн 16 октября заявил, что Запад не вовремя и в недостаточном объёме поставлял оружие, потому несёт ответственность за провал контрнаступления ВСУ. По его мнению, это дало Вооружённым силам России достаточно времени для возведения укреплённых непробиваемых линий обороны. Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор также заявил, что США из-за неудач ВСУ уже начали искать выход из украинского конфликта. Как он отметил, это произошло, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский и его спонсоры пообещали военные успехи, но ничего не смогли достичь. В этот же день президент России Владимир Путин рассказал об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления, которые, по его словам, составляют примерно один к восьми.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. На поле боя вышли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады. Вскоре после этого в Сети показали кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление продлится не один месяц. В США констатировали, что время контрнаступления Киева неизбежно заканчивается, а экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. В самой украинской армии назвали катастрофической первую фазу контрнаступления. Боец с позывным Кук отметил, что она фактически состояла из «мясных штурмов».