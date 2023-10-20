Новосибирск, 20 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области на элеваторе во время разгрузки семян подсолнечника погиб работник. После несчастного случая прокуратура Краснозерского района организовала проверку. Об этом 20 октября сообщило РЕН ТВ.

Александр Полегенько/ТАСС

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Половинное.

38-летний водитель грузовика пытался достать упавшую запчасть и провалился в яму с семечками. Выбраться оттуда ему не удалось, мужчина задохнулся.

Как рассказали местные жители, водитель через специальную воронку загружал семена в хранилище на элеваторе и провалился туда. В момент разгрузки он был один.

У мужчины остались трое детей, старшему из которых 12 лет, а младший ещё не начал ходить в школу, сообщила «КП».

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября сотрудник винодельни погиб на крупном предприятии на севере Италии. Инцидент произошёл в провинции Виченца. Двое рабочих занимались очисткой автоклава для виноматериалов.

Одному из них стало плохо, коллега пытался ему помочь и смог вытащить напарника из резервуара. При этом сам упал на дно ёмкости и захлебнулся в вине. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

В Грозном 7 сентября рабочий погиб, упав с высоты. Строительный кран, в котором находился мужчина, рухнул из-за сильного ветра. Прибывшие на место ЧП медики констатировали его смерть.