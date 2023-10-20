Сельхозработник погиб на элеваторе в Новосибирской области
Многодетный отец задохнулся в яме с семечками в Новосибирской области
Новосибирск, 20 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области на элеваторе во время разгрузки семян подсолнечника погиб работник. После несчастного случая прокуратура Краснозерского района организовала проверку. Об этом 20 октября сообщило РЕН ТВ.
По данным ведомства, трагедия произошла в селе Половинное.
38-летний водитель грузовика пытался достать упавшую запчасть и провалился в яму с семечками. Выбраться оттуда ему не удалось, мужчина задохнулся.
Как рассказали местные жители, водитель через специальную воронку загружал семена в хранилище на элеваторе и провалился туда. В момент разгрузки он был один.
У мужчины остались трое детей, старшему из которых 12 лет, а младший ещё не начал ходить в школу, сообщила «КП».
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