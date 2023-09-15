Виченца, Италия, 15 сентября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Сотрудник винодельни на севере Италии погиб в результате отравления ядовитыми парами, когда помогал своему коллеге выбраться из резервуара для вина. Об этом пишет 15 сентября газета Il Messaggero.

Aristidis Vafeiadakis/Global Look Press

Трагедия случилась на крупном предприятии в провинции Виченца. Двое рабочих занимались очисткой автоклава для виноматериалов. Одному из них, 31-летнему мужчине из коммуны Кординьяно, стало плохо. Ему на помощь пришёл коллега, 46-летний Марко Беттоллини из Бассано-дель-Граппа.

Беттоллини смог вытащить напарника из резервуара, но сам упал на дно ёмкости и захлебнулся в вине.

«Предположительно, оба рабочих вошли в цистерну без респираторов и вдохнули содержавшийся там газ. Беттоллини смог спасти коллегу, но сам погиб», — говорится в материале.

Прибывшие на предприятие сотрудники экстренных служб доставили 31-летнего мужчину в больницу, он находится в тяжёлом состоянии. Власти устанавливают подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее потоки вина затопили улицы в португальском городе Анадия — на местном заводе прорвало два резервуара с красным вином. Кадры из Анадии попали в Сеть.