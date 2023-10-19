Эр-Рияд, 20 октября, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Нападения на мирное население сектора Газа назвал «отвратительным преступлением» наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Об этом 19 октября сообщило Саудовское агентство печати (SPA) по итогам его переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Эр-Рияде.

(сс) U.S. Department of State Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

«Королевство считает нападения на мирных жителей в секторе Газа отвратительным преступлением и жестокой агрессией, подчеркивая необходимость действовать, чтобы обеспечить им защиту», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время встречи саудовский кронпринц заявил о необходимости «приложить все возможные усилия для замедления темпов эскалации и обеспечения того, чтобы насилие не расширялось во избежание его опасных последствий для безопасности и мира в регионе и во всем мире».

Также наследный принц подчеркнул «важность создания условий для возвращения стабильности и восстановления мирного процесса таким образом, чтобы гарантировать получение палестинским народом его законных прав».

Премьер Великобритании Сунак прибыл с официальным визитом в королевство в рамках поездки по ряду стран Ближнего Востока на фоне с обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер Великобритании Риши Сунак 19 октября посетил с визитом Израиль, где встретился с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Также планировались его переговоры с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

Также визит в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта (началось 7 октября) нанёс американский президент Джозеф Байден. Нетаньяху встретил его у трапа самолёта.