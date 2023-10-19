Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Риши Сунак прибыл 19 октября в Израиль, сообщила израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

ANDY RAIN/EPA/ТАСС Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

В аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива сел самолёт, на котором прилетел Сунак.

Сунак встретится сегодня с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Также планируются его переговоры с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

Накануне, 18 октября, визит в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта (началось 7 октября) нанёс американский президент Джо Байден. Нетаньяху встретил его у трапа самолёта.

Байден на совместной с Нетаньяху пресс-конференции выразил полную поддержку позиции Израиля в конфликте страны с Палестиной. Нетаньяху поблагодарил США за помощь.