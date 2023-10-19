Истра, Московская область, 19 октября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Убийство семьи рок-музыканта Стаса Намина в Подмосковье могло произойти из-за имущественного спора. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал «112».

Прокуратура Московской области Квартира, в которой произошло убийство

По одной из версий, причиной убийства семьи Намина стал спор из-за продажи дома.

«Сначала Роман Микоян в пылу конфликта зарезал Парасковию Ткаченко, затем позвонил брату. Когда Артём приехал, скандал продолжился», ― говорится в сообщении.

Тогда родственник снова схватился за нож и нанёс Артёму несколько ударов, от которых тот скончался на месте.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в отношении Романа Микояна возбудили уголовное дело об убийстве двух человек.

«По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в деревне Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука. Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками правоохранительных органов», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

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В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что сын Артём родился у Намина в 1993 году от третьей супруги музыканта Галины. Также Намин усыновил сына Галины от предыдущего брака — Романа.

Как сообщало ИА Регнум, тела сына и тёщи Стаса Намина, убитых холодным оружием, обнаружили 18 октября в деревне Крюково Истринского района. От рук преступника погибли 30-летний режиссёр Артём Микоян и его 84-летняя бабушка Парасковия Ткаченко.

Следователи при осмотре коттеджа не нашли следов взлома или борьбы, все вещи в доме остались на тех же местах. Пожилую женщину убили ударом в грудь. У её внука зафиксировали множественные колото-резаные раны по всему телу.

Подозреваемого установили по горячим следам. Им оказался 39-летнйи брат Артёма Микояна Роман. Он сам вызвал оперативные службы после убийства. Полиция задержала мужчину и доставила на допрос.