Вашингтон, 19 октября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Ракеты ATACMS с урезанной дальностью намеренно передали Украине Соединённые Штаты, опасаясь эскалации конфликта. Об этом 18 октября сообщило британское издание Independent.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Обеспокоенность США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией является причиной того, что версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», — поясняется в статье.

Также отмечается, что в пользу этой версии говорит тот факт, что Вашингтон передал ВСУ небольшое количество таких боеприпасов. Это указывает на нежелание Запада поставлять Киеву слишком мощное оружие, чтобы «не приводить в ярость Москву».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой американских властей поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Как пояснил российский лидер, это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения, а лишь продлевает агонию Украины. При этом глава России подчеркнул, что Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS.