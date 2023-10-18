Херсон, 18 октября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области остались безрезультатными, украинские войска понесли большие потери. Об этом 18 октября заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжёлое поражение, потери боевиков вооружённых формирований киевского режима очень велики», — написал он в комментарии к видео в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840298" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Вместе с тем российские военные пресекли работу четырёх диверсионных групп ВСУ в районах сёл Подстепное и Пойма в Херсонской области. Оставшиеся в живых боевики под огнём отступили к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста, добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Вооружённые силы России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, в результате огневого поражения за сутки ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, 11 автомобилей и гаубицу Д-30.

Позднее представитель оперативных служб Херсонской области сообщил СМИ о срыве российскими военными попытки высадки украинских боевиков у Антоновского моста. Соединения группировки войск «Днепр» нанесли ВСУ огневое поражение, уничтожив четыре лодки и более 20 украинских бойцов.