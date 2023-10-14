ВС России не позволили ВСУ высадиться у Антоновского моста в Херсоне
Херсон, 14 октября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку противника высадиться у Антоновского моста в Херсоне, сообщил 14 октября журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.
Алексей Коновалов/ТАСС
Военнослужащие группировки войск «Днепр»
«Пресечена попытка высадки противника в направлении Антоновского моста», — сказал он.
Соединения группировки войск «Днепр» нанесли ВСУ огневое поражение, уничтожив четыре лодки и более 20 украинских бойцов.
Как сообщало ИА Регнум, 12 октября российские бойцы не позволили десанту ВСУ высадиться на остров Большой Потёмкин в устье Днепра. В результате огневого поражения противник потерял две лодки и 11 бойцов. Кроме того, в районе Антоновского моста были уничтожены автомобиль подвоза боеприпасов и пять бойцов ВСУ.