Москва, 18 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина в Москве. Угрожающие рисунки были обнаружены 18 октября, при этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

РЕН ТВ

Как выяснилось, незадолго до происшествия неизвестные отправляли журналисту с украинских номеров сообщения с угрозами и оскорблениями. А также заявляли о наличии личных данных его и семьи.

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Как пишут «Известия», один из очевидцев — мужчина, занимающийся ремонтом в подъезде, рассказал, что видел девушку с парнем, у которого были баллончик и трафарет.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых.

Возбуждены два уголовных дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Задержанными оказались двое жителей Северо-Западного округа Москвы: уроженка Северной Осетии 1998 года рождения и уроженец Кировской области 1995 года рождения. Пока о своих мотивах они не рассказали.

ИА Регнум 12 октября писало, что дочь военного корреспондента Александра Сладкова обратилась в полицию из-за того, что неизвестные «волонтёры» несколько раз пытались привезти ей домой посылки. Девушка сообщила полицейским, что ни она, ни отец ничего не заказывали. При этом на адрес её проживания неизвестные люди постоянно пытаются отправить таинственные посылки.