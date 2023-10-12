Москва, 12 октября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Дочь военного корреспондента Александра Сладкова обратилась в полицию из-за того, что неизвестные «волонтёры» несколько раз пытались привезти ей домой посылки. Как рассказал источник ИА Регнум, Арина Сладкова сообщила полицейским, что ни она, ни отец ничего не заказывали. При этом на адрес её проживания неизвестные люди, представляющиеся волонтёрами, постоянно пытаются отправить таинственные посылки.

РИА Новости/ Нина Зотина Военный журналист Александр Сладков

Правоохранители начали проверку с целью установить отправителей.

Как писало ИА Регнум, ряду российских военных корреспондентов и общественных деятелей, известных патриотической позицией, неоднократно неизвестные отправляли угрожающие посылки. Так, в апреле политологи и журналисты получили подозрительные бюсты советского полководца Георгия Жукова, схожие со статуэткой, которую в начале апреля в Санкт-Петербурге вручили военкору Владлену Татарскому.

Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Там проходил его творческий вечер. В его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Дарья Трепова. Пострадали 42 человека.