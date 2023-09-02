Екатеринбург, 2 сентября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Из колонии-поселения Свердловской области совершил побег заключённый из города Алапаевска. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ КП-45 ГУФСИН России по региону на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, 30 августа из колонии-поселения № 45 в Свердловской области совершил побег осуждённый Иван Григорьев 1992 года рождения, который был приговорён к пяти годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП. В колонию фигурант прибыл 21 июня текущего года, указано в ориентировке.

Отмечается, что осуждённый зарегистрирован в городе Алапаевске. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам +7 904 169-14-71 или +7 902 585-70-03.

Как предавало ИА Регнум, в Омской области возбудили уголовное дело по факту захвата заложника в медчасти №10 УФСИН. Инцидент произошёл днём 3 августа. Заключённый удерживал 26-летнюю медсестру при помощи канцелярского ножа. Сотрудникам полиции удалось освободить девушку спустя три часа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия).