Иркутск, 18 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Мужчина, отсидевший 22 года за убийство, сбежал из колонии в Иркутской области в день, когда его должны были выпустить на свободу. Об этом 18 сентября сообщил представитель регионального управления ФСИН.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Начало срока у него 2001 год, конец срока — 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться», — рассказал в беседе с РИА Новости собеседник.

Уточняется, что 49-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в рабочем посёлке Марково. Здесь установлены менее строгие правила, чем в колониях общего режима: осуждённые могут свободно передвигаться по территории исправительного учреждения.

Сейчас мужчину ищет полиция. За побег ему может грозить до четырёх лет нового срока.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа из колонии-поселения в Свердловской области совершил побег заключённый из города Алапаевска. Ивана Григорьева 1992 года рождения приговорили к пяти годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП.

В Благовещенске заключённый следственного изолятора №1 по Амурской области сбежал через окно для приёма передач в комнате для свиданий. Мужчину отправили проводить уборку. Он решил воспользоваться тем, что рядом никого не оказалось. Беглец самостоятельно открыл окно для передач и выбрался через него наружу. 22-летний Роман Зырянов отбывал наказание за кражу и должен был выйти на свободу в апреле 2025 года. По факту побега начали проверку.