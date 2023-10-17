Атланта, США, 17 октября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Помощник шерифа в американском штате Джорджия застрелил 53-летнего чернокожего Леонарда Аллена Кюра, который более 16 лет провёл в тюрьме по ложному приговору, сообщило 17 октября агентство Associated Press, ссылаясь на сообщение Бюро расследований штата.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве сообщили что правоохранитель остановил машину, за рулём которой был Кюр, для проверки документов. Сначала мужчина подчинялся указаниям представителя шерифа, но потом начал нападать на него. Водителя также не остановило применение электрошока.

«Бюро сообщило, что помощник шерифа снова попытался использовать электрошокер и дубинку, чтобы усмирить его, затем достал пистолет и выстрелил в Кюра, так как тот продолжил сопротивляться», — отметили в агентстве.

Сообщается, что Кюра осудили в 2003 году за вооружённое ограбление аптеки, приговорив к пожизненному заключению. Обвинение вынесли, учитывая его предыдущие судимости, в том числе за грабёж. Только в 2020 году мужчина смог выйти на свободу, когда экспертная комиссия прокуратуры установила, что у него было надёжное алиби, не принятое судом во внимание. При этом в момент вынесения первого судебного решения прямых улик, подтверждающих причастность Кюра к преступлению, не было.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину, державшего в руках фломастер. Она решила, что это нож, и убила подозреваемого. Инцидент произошёл в доме жертвы в присутствии его жены и ребёнка.

Также в августе агенты ФБР в американском городе Прово в штате Юта застрелили мужчину, когда в его доме проводился обыск. Правоохранители прибыли к нему из-за ранее высказанных мужчиной угроз в адрес президента США Джозефа Байдена.