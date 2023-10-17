Москва, 17 октября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В МИД России назвали незаконными попытки Запада пересмотреть положение резолюции СБ ООН по иранской ядерной проблеме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конъюнктурные попытки западных стран задним числом переосмыслить или явочным порядком пересмотреть положения резолюции СБ ООН 2231 незаконны, губительны и подрывают лежащий в её основе тщательно выверенный баланс интересов», — говорится в заявлении, опубликованном 17 октября на сайте министерства.

В ведомстве решительно осудили недобросовестную западную практику в отношении иранского вопроса. В МИД отметили, что Совет Безопасности в строгом соответствии с Уставом ООН принимает решение по конкретной стране, а затем США дополняют его односторонними санкциями без одобрения в СБ ООН. Кроме того, Россия исходит из необходимости неукоснительного выполнения решений СБ ООН по истекающим санкциям в отношении Ирана.

В заявлении также говорится, что принимаемые Западом односторонние решения являются проявлением недоговороспособности и заведомо не влекут правовых последствий для других стран, которые с должным уважением относятся к международному праву.

В МИД России напомнили, что 18 октября прекращается действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также «заморозки» активов некоторых физических и юридических лиц Исламской Республики.

В ноябре 2022 года агентство IRNA сообщило, что комментарии гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что нет никакой информации о существовании какой-либо военной программы в Иране, доказывают враждебное отношение Запада к ядерным достижениям исламской нации. При этом Иран неоднократно заявлял, что ядерная программа преследует мирные цели.

Проблема ядерной программы Ирана обострилась после выхода США из ядерной сделки в 2017 году.

В мае 2023 года в итоговом коммюнике участники саммита G7 заявили, что появление ядерного оружия у Ирана недопустимо. Страны призвали решать вопрос иранской ядерной программы с ориентацией на совместный всеобъемлющий план действий.