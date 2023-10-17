Тегеран, 17 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В случае, если Израиль будет продолжать бомбардировки сектора Газа, никто не сможет остановить гнев мусульман. Об этом 17 октября заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова привело агентство IRNA.

Zuma\TASS Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

«Если преступления Израиля продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал верховный лидер Ирана.

Он назвал действия Тель-Авива в Газе геноцидом, происходящим на глазах у всего мира. Также Хаменеи призвал судить правительства Израиля, и добавил, что действия израильской стороны координируют Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан не исключил возможность любых превентивных мер против Израиля со стороны лидеров арабского сопротивления. По его словам, они могут быть осуществлены уже в ближайшие часы.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что между Израилем и Палестиной разворачивается фактически трагедия, причиной которой стало пренебрежительное отношение двух стран к проблеме. Он уточнил, что президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по конфликту на Ближнем Востоке.