Тегеран, 17 октября, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Возможность осуществления любых превентивных мер против Израиля со стороны лидеров арабского сопротивления допустил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Слова главы внешнеполитического ведомства Ирана приводит 16 октября агентство Fars.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

«Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе всё, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе… В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер», — заявил глава МИД Ирана.

Как отметил Абдоллахиан, Иран не может оставаться равнодушным к «военным преступлениям, совершённым против народа Газы» и, обратившись к США, призвал прекратить военные преступления против мирных жителей вместо отправки «лицемерных посланий». Говоря о возможности вступления Ирана в военный конфликт, глава МИД указал, что «можно представить любую вероятность».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обвинил Израиль в совершении преступлений в секторе Газа и заявил, что это нужно прекратить.

первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал красной линией вторжение израильской армии в Газу. Он заявил, что в этом случае у Израиля появится несколько фронтов, где придётся воевать.