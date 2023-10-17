Токио, 17 октября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Решение о приостановке десяти сборочных линий на шести заводах из-за сложностей с доставкой комплектующих приняла автомобилестроительная корпорация Toyota Motor в Японии. Об этом 17 октября сообщило информационное агентство Kyodo.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль Toyota

Линии сборки будут остановлены 17 октября из-за взрыва на одном из вспомогательных предприятий. Решение о дальнейшем возобновлении работы предполагается принять дополнительно. Заводы, на которых фактически остановлена работа, находятся в префектурах Айти и Миэ на острове Хонсю.

Взрыв на вспомогательном предприятии корпорации произошел 16 октября. В результате ЧП ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва расследуются.

Всего на территории Японии у корпорации Toyota Motor 14 сборочных заводов. Продукция этих предприятий идёт и на экспорт. На заводах, которые решено приостановить, выпускали модели Toyota Land Cruiser и RAV4.

Ранее ИА Регнум сообщало, что японская марка автомобиля Toyota вошла в тройку самых популярных автомобилей иностранного производства среди граждан России.

С начала текущего года у российских автомобилистов самыми востребованными марками стали отечественная Lada, корейская Kia и японская Toyota.

Российские дилеры спрогнозировали рост цен на отечественные легковые автомобили. Речь идёт о подорожании новых машин. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30% в годовом выражении. Как пояснили эксперты, к подорожанию привели повышение утильсбора и ослабление курса рубля.