Донецк, 17 октября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Расчёт тяжёлой огнемётной системы «Тосочка» Центрального военного округа уничтожил скопление пехоты Вооружённых сил Украины в одном из укреплённых районов в зоне проведения специальной военной операции, сообщили 17 октября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Привязавшись к местности, экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе», — рассказали «РИА Новости» в оборонном ведомстве 17 октября.

Отмечается, что результат подтвердил высокие тактико-технические характеристики ТОС-2 «Тосочка». От стоящих сегодня на вооружении тяжёлых огнемётных систем «Буратино» и «Солнцепёк» «Тосочка» отличается повышенной мобильностью и усиленной огневой мощью. Кроме того, система оборудована автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнём.

Как передавало ИА Регнум, ранее пленный украинский военный Виталий Мельниченко назвал тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» самым страшным оружием, с которым пришлось столкнуться Вооружённым силам Украины. При этом, по его словам, во время службы в 56-й бригаде ВСУ ему посчастливилось ни разу не столкнуться с «Солнцепёками».