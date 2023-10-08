Москва, 8 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» — самое страшное оружие, с которым украинской армии приходится сталкиваться в зоне спецоперации. Об этом рассказал 8 октября пленный украинский военный Виталий Мельниченко.

РИА Новости Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек»

Мельниченко служил в 56-й бригаде ВСУ и, попав в плен, рассказал, что сам с «Солнцепёками» не сталкивался, но последствия их применения ему видеть приходилось.

«Нас выводили и над нашими позициями его запустили», — рассказал Мельниченко в интервью РИА Новости.

Военнопленный рассказал, что это оружие, которого он, находясь в зоне боевых действий, боялся больше всего.

ТОС «Солнцепёк» используют для вывода из строя военной техники при помощи объёмного взрыва, для уничтожения расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях живой силы противника.

Минобороны 5 октября показало видео нанесения «Солнцепёком» удара по укреплениям и опорным пунктам ВСУ на купянском направлении. Удар расчёт ТОС нанёс в лесном массиве.

Это оружие используют, помогая пехоте и танкистам при наступлении. Удары ТОС уничтожают блиндажи и опорные пункты ВСУ. Как рассказал командир «Солнцепёка» с позывным Чёрный, в зоне спецоперации расчёты ТОС работают круглосуточно.