Москва, 17 октября, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Установленное пользователем на смартфон бесплатное приложение может незаметно оформить дорогую подписку или помочь «шпионам» годами проводить слежку за устройством, сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Скачивая бесплатную игру или программу, мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате разработчики получают доступ к нашей геолокации, начинают следить за нашими действиями или пытаются незаметно оформить платную подписку», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Он порекомендовал пользователям периодически проверять свои гаджеты и удалять все ненужные бесплатные приложения. По словам Мясоедова, разработчики часто встраивают в программы скрытые механизмы монетизации.

Директор компании призвал уделять особое внимание приложениям, которые имеют названия в виде: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti и GIF Camera Editor.

Эксперт уточнил, что подобные программы ранее были уличены во вредоносной деятельности, которую осуществляли хакеры. Он добавил, что эти приложения нужно удалить или переустановить, используя проверенные источники.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что запрос доступа к видеокамере, микрофону и данным при установке программы может быть признаком её использования злоумышленниками. Специалист посоветовал внимательно следить за правами, которые выдаются приложениям в процессе установки.

Он также указал на то, что внезапный перегрев устройства в состоянии покоя или быстрая потеря заряда аккумулятора могут говорить о работе вредоносных программ. Кашкин также призвал регулярно менять пароли и не подключать гаджеты к подозрительным Wi-Fi-сетям.

10 августа 2023 года банк ВТБ предупредил, что в России мошенники стали предлагать клиентам банков установить на их смартфон «официальные» приложения для проверки устройства на уязвимости. Используя эти программы, злоумышленники получат удалённый доступ к смартфону и попытаются вывести средства из онлайн-банка.

16 августа один из авторов Telegram-канала Pochinka blog Виктор Смирнов заявил, что проводить ремонт старых бюджетных смартфонов нецелесообразно Он пояснил, что в этом случае стоимость услуги будет сопоставима с ценой такого же, но работающего бывшего в употреблении устройства.