Москва, 16 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Ремонтировать старые бюджетные смартфоны не целесообразно. Об этом заявил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka blog Виктор Смирнов.

Владимир Песня/РИА Новости

Он отметил, что некоторые нарушения в работе смартфона предупреждают о его скорой поломке. Это произвольное выключение телефона, при наличии заряженной батареи, а также цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе, пояснил эксперт.

«Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате — с памятью, с процессором или ещё с какими-то комплектующими платы», — приводит радио Sputnik его слова.

По мнению специалиста, при таких неисправностях дорогие модель смартфона ещё можно попытаться отремонтировать, для этого необходимо обратиться в сервисный сервис. Можно попробовать «реанимировать» и бюджетное устройство, которое было приобретено менее года назад, в остальных же случаях ремонтировать гаджет нецелесообразно, уверен техноблогер.

Он отметил, что ремонт в сервисе дешёвых смартфонов выйдет в цену такого же, но работающего бывшего в употреблении устройства.

Ранее специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско в беседе в корреспондентом ИА Регнум рассказал, что если житель России не хочет, чтобы мошенники получили доступ к его аккаунту в онлайн-банке, то он ни в коем случае не должен устанавливать на смартфон приложения по совету неизвестных людей, которые звонят и представляются сотрудниками кредитных организаций.

Также он объяснил, что если у человека возникли подозрения относительно безопасности смартфона, надо проверить его с помощью мобильного антивируса (от проверенного вендора, так как есть много фейковых антивирусов). Например, Kaspersky или Dr. Web.