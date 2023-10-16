Вашингтон, 17 октября, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев направляют США к берегам Израиля. Об этом 16 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Defenseimagery.mil Флаги США и Израиля

«Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему числу морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — сказано в сообщении телеканала.

По данным телеканала, глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ о подготовке двух тысяч морских пехотинцев к возможной отправке в Израиль. Утверждается, что перед американскими военными будут поставлены такие задачи, как медицинская и материально-техническая поддержка. Целями отправки пехотинцев названы попытка «сдерживания Ирана и предотвращения перерастания войны в Газе в региональный конфликт».

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна, «безусловно, может позволить себе две войны», имея в виду помощь Киеву в украинском кризисе и конфликт между Израилем и Палестиной.

Йеллен добавила, что США поддерживают Израиль и дали ему понять, что могут обеспечить его «право на самооборону».

В США рассказали 14 октября об экономических последствиях конфликта в Израиле. Издание Bloomberg отметило, что он может подорвать мировую экономику и спровоцировать рецессию, если в него вступит большое количество стран, так как Ближний Восток — важнейший поставщик энергоносителей и является ключевым морским путём.