Париж, 16 октября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Молодого француза, задержанного с ножом возле лицея в столичном регионе Франции, суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения. Об этом 16 октября сообщило агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мужчина 24 лет был задержан вечером 13 октября недалеко от лицея «Кондорсе» в коммуне Лиме в департаменте Ивлин. Сотрудник полиции предположил, что мужчина преследует учащихся лицея. При обыске у задержанного нашли кухонный нож, однако мужчина стал уверять, что нож нашёл на улице несколько дней назад и попросту забыл оставить дома. Как пояснил мужчина, он шёл из мечети в магазин. Его задержали в тот же день, когда неизвестный с холодным оружием атаковал лицей на севере Франции и убил учителя.

Во время обыска в доме у задержанного нашли религиозную литературу, которую следователи отнесли к салафитской, и учебники по арабскому языку. При этом утверждалось, что в правоохранительных органах задержанный якобы числился в списке представляющих общественную опасность граждан, за которыми ведётся наблюдение. В суде это утверждение не упоминалось.

Адвокат подсудимого заявила в суде, что мужчина изучал арабский язык, чтобы больше узнать о религии, а задержали его лишь за то, что он шёл рядом с лицеем в арабской одежде. Суд отклонил аргументы защиты, адвокат намерена оспорить решение в апелляционном суде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение задействовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения с ножом на школу в городе Аррасе.

На севере Франции 13 октября неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Нападавшему около 20 лет, он является бывшим учеником школы, его задержали.

Французские власти после нападения на лицей в Аррасе, а также на фоне возрастания уровня угроз из-за ситуации в Израиле, приняли решение о введении максимального уровня террористической опасности.