Мумбаи, Индия, 16 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на Олимпийских играх 2026 года не будут проводить на трассе Эудженио Монти в Италии, как это пленилось ранее. Об этом 16 октября во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи заявил президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго.

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Он пояснил, что итальянским властям и оргкомитету не удалось найти средства для реконструкции объекта, который принимал ОИ в 1956 году. Правительство Италии настаивает на отказе от строительства нового центра санных видов спорта. А считает наилучшим вариантом перенос соревнований на уже существующий объект.

«В этой связи оргкомитет должен определиться с объектом за пределами Италии. Мы уже работаем над изучением всех возможных решений», ― подчеркнул президент олимпийского комитета.

Как сообщало ИА Регнум, зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В феврале 2022 года в ходе торжественной церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэрам этих итальянских городов.

В последний раз Италия принимала Олимпиаду в 2006 году. Тогда зимние Олимпийские игры проходили в Турине. Кортина-д’Ампеццо принимала Игры в 1956 году.