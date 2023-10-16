Москва, 16 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены, сообщили 16 октября в пресс-службе ФАС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Антимонопольное ведомство отметило, что направляло крупнейшим производителям куриного мяса — «Группе Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» — запросы, касающиеся обоснованности установленных цен.

«В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России», — сообщили в ведомстве.

ФАС сообщила также, что компании направили такие же письма в торговые сети. Со своей стороны антимонопольное ведомство направило в торговые сети письма, порекомендовав им соразмерно снизить розничные цены на куриное мясо в случае снижения цен поставщиками или предоставления ими скидок.

ФАС 23 августа сообщила, что около 30 торговых сетей в 25 российских регионах введут ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Торговые сети добровольно приняли на себя соответствующие обязательства. Среди социально значимых товаров упоминаются мясо птицы, куриная колбаса, куриные яйца.