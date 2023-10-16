Осло, 16 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд отправили в отставку. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба норвежского правительства.

IMAGO/Janine Schmitz/photothek. d/Global Look Press Анникен Хюитфельд

«Король в государственном совете сегодня отправил в отставку министра иностранных дел Анникен Хюитфельд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на новым главой МИД Норвегии назначили министра по вопросам климата и окружающей среды страны Эспена Барта Эйде. Причины отправки Хюитфельд в отставку не уточняются.

Хюитфельд находилась на посту министра иностранных дел Норвегии с 14 октября 2021 года, до этого была министром труда (2012–2013 гг.), министром культуры (2009–2012 гг.) и министром по делам детей и равноправия (2008–2009 гг.).

Отличилась Хюитфельд и рядом антироссийских заявлений. В ходе своих выступлений в США и Норвегии она сравнивала поддержку Западом Киева в конфликте с Россией с борьбой против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 октября назвала антироссийские высказывания Хюитфельд надругательством над совместной историей России и Норвегии. Дипломат отметил, что глава норвежского МИД перевернула всю послевоенную историю и в наполненных ненавистью к России выступлениях забыла упомянуть, как СССР и миллионы советских граждан освободили Европу, включая Норвегию, от немецко-фашистских войск.

Кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин 12 октября заявил ИА Регнум, что политическая акция властей Норвегии, которые пригласили на годовщину освобождения страны от нацистов лишь представителей Киева, создаётся с целью унизить Россию, хотя разделять по национальному признаку советских солдат-освободителей — низко. Историк также констатировал, что такие действия — это попытка переписать историю.