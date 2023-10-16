* * — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 16 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ и спецназа националистического подразделения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), потери украинской стороны составили 65 военных, сообщил 16 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

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