Москва, 16 октября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 16 октября присоединится к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Zhou Yi/Global Look Press

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие меры будут действовать до предоставления исчерпывающей информации, которая необходима для подтверждения безопасности таких продуктов и соответствия требованиям ЕАЭС, а также её анализа специалистами ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Китай запретил ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии из-за намерения Токио сбросить в море заражённую воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Китайская таможня также усилила регулирование и проверку сопроводительной документации в отношении продуктов питания из других регионов Японии, особенно продуктов водного промысла.

Японские власти с 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с АЭС «Фукусима-1». С аварийной электростанции к концу марта 2024 года планируется слить более 30 тысяч тонн такой жидкости.