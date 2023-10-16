Пекин, 16 октября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Предложенный Китаем в начале 2023 года мирный план мог бы лечь в основу урегулирования кризиса на Украине. Россия благодарна китайским друзьям за то, что они думают о его прекращении, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии своего визита в КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что Киев не хочет вести какие-либо переговоры, поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

Путин заявил о готовности России к переговорному процессу, в том числе с учётом предложений КНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский президент подчёркивал, что РФ никогда не была против мирного завершения конфликта на Украине. Путин заявил, что украинская сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины даже издал запрещающий декрет, чтобы не вести с Россией мирные переговоры всем и самим себе. Если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, следует отменить принятый документ и объявить о готовности к этим переговорам, пояснил Путин.

Власти Китая 24 февраля представили план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий 12 пунктов и адресованный всему миру. Документ предусматривает отказ от позиции холодной войны.